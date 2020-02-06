Волжский, Волгоградская область, , 17:10 — REGNUM На взятке начальнику отряда попался осуждённый, отбывающий наказание в исправительном учреждении №12 в Волжском Волгоградской области. За 15 тысяч рублей он хотел получить положительную характеристику, сообщили 6 февраля в пресс-службе регионального Управления ФСИН.

Мужчина, осуждённый за мошенничество, обратился к начальнику отряда с просьбой написать ему положительную характеристику для условно-досрочного освобождения. За документ он пообещал заплатить. Сотрудник учреждения ответил отказом, однако заключённый попросил свою родственницу передать 15 тысяч рублей и набор продуктов питания начальнику отряда. Женщина исполнила его просьбу и в момент передачи денег была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении осуждённого возбуждено уголовное дело.