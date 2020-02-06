Ташкент, , 14:50 — REGNUM Поставки автомобилей Chevrolet Equinox в Узбекистан могут быть задержаны в связи с распространением коронавируса, сообщили 6 февраля в пресс-службе «Узавтопрома».

По данным компании, некоторые производители автомобилей приостановили производство из-за нехватки деталей, поставляемых из Китая.

В узбекстанской компании уточнили, что покупатели, заплатившие за новый Chevrolet Equinox, имеют право на возврат средств или покупку любого другого автомобиля.

Напомним, заключение контрактов на продажу автомобиля Chevrolet Equinox в Узбекистане началось 27 декабря 2019 года. Данная марка кроссовера собирается в Китае.