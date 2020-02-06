Джакарта, , 13:48 — REGNUM Агентство по регулированию нефтегазовой отрасли Индонезии заявило, что страна прекратит поставки природного газа в Сингапур в 2023 году, сообщает Antara.

Индонезийская компания PT Rekayasa Industri начнет строительство газопровода для транспортировки природного газа Чиребон-Семаранг после закладки первого камня 7 февраля 2020 года. Проект планируется завершить в течение 24 месяцев или в 2022 году.

В настоящее время Индонезия поставляет в Сингапур 300 млн кубических футов природного газа. Ожидается, что строительство газопровода для транспортировки природного газа Чиребон-Семаранг будет способствовать развитию новых промышленных зон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Республики Сингапур Халима Якоб встретилась с губернатором Джокьякарты султаном Хаменгкубувоно X.

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