Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM Предварительный диагноз моряка из Китая, госпитализированного в инфекционную больницу Санкт-Петербурга для проверки на коронавирус — острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В четверг, 6 февраля, стало известно, что к петербургским врачам обратился моряк, уроженец КНР, который прибыл в город на Неве в составе экипажа баржи, пришедшей из Испании. Его поместили в больницу им. Боткина, где находятся и другие лица, прибывшие из КНР или контактировавшие с посещавшими Китай.

«Мужчина обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в больницу с подозрением на ОРВИ», — отметили в управлении.

По последним данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, заболевших новым видом коронавируса насчитывается более 28 тысяч человек, выздоровели — 1153, однако не удалось помочь 563 пациентам. Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. В России выявлено два случая — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

В целях недопущения распространения заболевания по территории РФ руководством страны было принято решение временно закрыть границы с Китаем и ограничить въезд туристам из Поднебесной.

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