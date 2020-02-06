Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM Гражданин Китая, работающий на морском транспорте, почувствовал себя плохо во время рейса и обратился к петербургским медикам за помощью. Мужчина госпитализирован и проверяется на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает «Пятый канал».

По предварительным данным, заболевший — один из членов экипажа баржи, прибывшей в Петербург из Испании.

Сейчас мужчина госпитализирован в инфекционную больницу имени Боткина, у него берутся анализы и устанавливается диагноз.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, до сего дня ни одного подтвержденного случая коронавируса в Петербурге и Ленобласти не зафиксировано. На наличие инфекции проверено и проверяется более 70 человек.