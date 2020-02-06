Кызыл, , 08:32 — REGNUM Самым простым и эффективным способом защиты от вирусных инфекций, в том числе от коронавируса, является частое мытье рук. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Туве, такие рекомендации дала жителям главный санитарный врач республики Людмила Салчак.

Она напомнила, что почти все инфекции передаются через грязные руки. Кроме того, необходимо регулярно прочищать носовые ходы.

«Можно пользоваться специальными аптечными средствами или простым хозяйственным мылом, давно известным своими весьма неплохими дезинфицирующими свойствами», — добавила санитарный врач.

Кроме того, жителям рекомендовано носить защитные маски, которые можно самим изготовить из нескольких слоёв марли. Масок понадобится 3−4 в день.

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