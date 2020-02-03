Кызыл, , 09:42 — REGNUM В столице Тувы Кызыле отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ — эпидемический порог превышен почти в три раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

В связи с этим по предложению главного санитарного врача по республике, городские школы с 3 февраля закрыты на карантин. Ограничение также введено в детских садах, а также в школах дополнительного образования, домах культуры и клубах. Запрет касается также кружков и секций. Карантин продлится неделю, до 9 февраля.

Руководителям образовательных учреждений в республике рекомендовали усилить работу по раннему выявлению случаев заболевания ОРВИ и гриппом, ввести «масочный» режим. Им также необходимо обеспечить медицинские кабинеты моющими и дезинфицирующими средствами, противовирусными препаратами, средствами индивидуальной защиты и т.д.

Отмечается, что учебные заведения должны закрываться, если процент заболевших достигнет 20 процентов.

Читайте также: Десятки алтайских школ и детсадов закрылись на карантин