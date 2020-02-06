Чита, , 08:23 — REGNUM Гражданин Китая, у которого была выявлена коронавирусная инфекция в Забайкальском крае, выздоравливает, его состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«Состояние мужчины удовлетворительное, ухудшений нет. Пациент идёт на поправку», — приводит «Интерфакс» сообщение представителя пресс-службы.

Помимо этого, отмечается, что мужчина продолжит оставаться в больнице до тех пор, пока у него не будет два подряд отрицательных анализа на коронавирусную инфекцию.

«Жена и ребенок заболевшего также продолжают находиться под наблюдением медиков», — также сообщил представитель и добавил, что в настоящий момент отсутствуют данные о наличии у них коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что КНДР отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля в Баварии, из-за коронавируса.