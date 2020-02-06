Пекин, , 04:18 — REGNUM Всего 1153 пациента, заболевших новым коронавирусом вы Китае были выписаны из госпиталей, сообщает 6 февраля агентство Синьхуа.

За прошедшие сутки домой был отпущен 261 человек после выздоровления, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, за 5 февраля количество заболевших коронавирусом выросло до 29 018 человек во всех регионах Китая. Число жертв достигло 563 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число заболевших новым коронавирусом в Китае перевалило за 28 тыс. человек