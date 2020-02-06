Пекин, , 04:16 — REGNUM По официальным данным на утро 6 февраля, число инфицированных новым коронавирусом в Китае достигло 28 тысяч человек, умерли от него 562 человека (и один человек — в Гонконге). Об этом 6 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Число выздоровевших достигло 1 153 человек.

Лидирует в печальной статистике провинция Хубэй: количество инфицированных граждан в ней за прошедшие сутки увеличилось на 2 987 человек и превысило 19,6 тысяч, умерших — достигло 549 человек.

Всего на карантине в Китае находятся более 186,3 тысяч человек, а под наблюдением врачей — 23 тысячи граждан с подозрительными симптомами.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным на утро 5 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в материковом Китае превышает 24,3 тысячи человек, умерли от него 490 человек.

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