Чебоксары, , 22:33 — REGNUM Новые ограничения для пользователей шипованной резины, обсуждаемые в Госдуме, в очередной раз всколыхнули автомобильное сообщество в регионах. Пользоваться шипованной резиной в зимний период автомобилисты в регионах просто вынуждены: дороги здесь не ровня московским. Мало того, что забота депутатов о состоянии дорожного покрытия происходит в ущерб безопасности людей, так ещё вся эта «забота» оборачивается дополнительным финансовым бременем для жителей РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM член ОНФ (Общероссийского народного фронта), лидер отделения партии «Патриоты России» в Чувашии Владислав Солдатов.

«Сохранение дорожного покрытия важнее для депутатов, чем безопасность. Наши автомобилисты вынуждены пользоваться шипованными резинами не от хорошей жизни. Состояние наших дорог таково, что по-другому и передвигаться нет возможности. Дороги в регионах не ровня московским и об этом им стоило бы знать, прежде чем выходить с предложением о запрете и его одобрением. Приведите дороги в порядок, и все решится само собой. В последнее время ваша депутатская забота о нашей безопасности оборачивается для нас — автомобилистов только дополнительными поборами. Не надо за нас думать, мы уж как-нибудь сами разберемся, как и на чем нам ездить», — уверен Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM, на профильном круглом столе в Госдуме депутаты вновь вернулись к обсуждению предложений о введении обязательного использования знака «Шипы», чтобы с помощью камер можно было определять, кто пользуется ими не в сезон, ввести не предусмотренные сейчас штрафы за использование шипованной резины в летний период, а также предусмотреть введение дополнительных ограничений скорости для автомобилей именно с такой резиной. Все эти предложения в очередной раз были поддержаны специалистами по дорожному строительству.

При этом в ноябре 2019 года в Госдуме обсуждался абсолютный запрет использования шипованной резины, которая портит дорожное покрытие. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») тогда заявил о намерении направить в Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) письмо с просьбой изучить влияние шипованной резины на состояние дорог в России.

Читайте также: Шипованная резина зимой незаменима: эксперт о дискуссии в Госдуме