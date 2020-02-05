Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM

Предложения депутатов и экспертов о введении новых ограничений на использование шипованной резины не выдерживают никакой критики, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 февраля, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя итоги профильного круглого стола, состоявшегося в Госдуме.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что на заседании прозвучали предложения вновь сделать обязательным использование знака «Шипы» (чтобы с помощью камер можно было определять, кто пользуется ими не в сезон), ввести не предусмотренные ныне штрафы за использование шипованной резины в летний период, а также предусмотреть введение дополнительных ограничений скорости для автомобилей с такой резиной.

« Предложения в части наклеивания знака «шипы» — это просто желание залезть в карман водителям. Раз в год придется эти знаки приклеивать, причем на морозе, и раз в год снимать. А смысла в них нет.

Что касается влияния шипованной резины на качество дорожного полотна, то оно, несомненно, присутствует. Но на другой чаше весов — безопасность движения. Шипы — единственный способ существенно сократить тормозной путь. Выбор, следовательно, между безопасностью ‑ и расходами на ремонт полотна.