Санкт-Петербург,
5 февраля 2020, 13:52 — REGNUM
Предложения депутатов и экспертов о введении новых ограничений на использование шипованной резины не выдерживают никакой критики, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 февраля, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя итоги профильного круглого стола, состоявшегося в Госдуме.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что на заседании прозвучали предложения вновь сделать обязательным использование знака «Шипы» (чтобы с помощью камер можно было определять, кто пользуется ими не в сезон), ввести не предусмотренные ныне штрафы за использование шипованной резины в летний период, а также предусмотреть введение дополнительных ограничений скорости для автомобилей с такой резиной.
«Предложения в части наклеивания знака «шипы» — это просто желание залезть в карман водителям. Раз в год придется эти знаки приклеивать, причем на морозе, и раз в год снимать. А смысла в них нет.
Что касается влияния шипованной резины на качество дорожного полотна, то оно, несомненно, присутствует. Но на другой чаше весов — безопасность движения. Шипы — единственный способ существенно сократить тормозной путь. Выбор, следовательно, между безопасностью ‑ и расходами на ремонт полотна.
Ограничивать же скоростной режим отдельно для машин с шипованной резиной тоже нет никакого смысла. Если в одном и том же потоке кому-то можно будет ехать со скоростью 70, а кому-то — со скоростью 90, то единственным эффектом станет повышение аварийности«, — отметил Денис Шубин.