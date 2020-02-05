Екатеринбург, 5 февраля 2020, 17:25 — REGNUM Аэропорт «Уктус» в Екатеринбурге обустроят для местных авиалиний. Информация размещена в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2020 — 2023 годы, документ опубликован на сайте горадминистрации.
В разделе «Прогноз развития инфраструктуры воздушного транспорта» власти указывают следующий пункт: «Размещение аэропорта местных авиалиний «Уктус» в юго-восточной части от аэропорта «Кольцово»».
Также в документе написано, что Уктус вместе с «Кольцово» увяжут с городским общественным транспортом.
Как сообщало ИА REGNUM, нынешнее здание аэропорта Уктус могут снести. Объект не признали памятником архитектуры.
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