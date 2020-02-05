Москва, , 16:37 — REGNUM Станцию «Суворовская» московского метро построят без остановки движения на Кольцевой линии. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сейчас мы ведем проектные работы по этой станции метро. Это очень сложный проект, необходимо минимизировать влияние строительства на движение поездов», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

При этом поиск возможных путей решения этой задачи займёт некоторое время. По этой причине вице-мэр заявил, что говорить о сроках и дате начала строительства станции ещё рано. В то же время пообещал, что сами строительные работы будут выполнены оперативно.

«На этапе проектирования торопиться нельзя. Необходимо просчитать все особенности, учитывая обстоятельства и сложность проекта», — сказал Бочкарев.

Отметим, что станцию «Суворовскую» планируют разместить на Кольцевой линии столичного метрополитена между «Новослободской» и «Проспектом Мира». С неё планируется обеспечить пересадку на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской ветки метро.

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