Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы в Петербурге вместе с Росздравнадзором проверит городские аптеки в связи с возможным необоснованным подорожанием медицинских масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в УФАС.

Ведомства пришли к выводу о необходимости проведения совместных выездных проверок городских аптек в связи с ростом цен на медицинские маски. Запланировано и подписание соглашения о взаимодействии между Санкт-Петербургским УФАС и территориальным органом Росздравнадзора.

Накануне в петербургское УФАС из центрального аппарата службы поступило поручение оперативно проконтролировать цены на маски.

УФАС уже направило запросы в крупные аптечные сети Петербурга. Кроме того, в ведомство поступили два заявления от горожан, которые заявили о необоснованном, по их мнению, росте цен.

В частности, по сообщению петербуржца, в аптеке «Для бережливых» с 26 января по 2 февраля медицинские маски подорожали с 8 до 13 рублей за штуку. В другом заявлении фигурируют аптеки «Озерки», «Алоэ» и «Столичка».

Напомним, начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьёва сообщала ИА REGNUM, что по данным на прошлый четверг, 29 января, запас масок в аптеках города составлял 6,8 млн штук. На прошлой неделе не поступало сообщений о нехватке гигиенических принадлежностей в городе.

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