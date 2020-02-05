Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM В Петербурге в 2020 году собираются заменить более тысячи лифтов. Об этом заявил 5 февраля вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Бондаренко, изначально в 2014 году на момент старта региональной программы капитального ремонта было подсчитано, что в Петербурге 45 тыс. лифтов, и 30% из них нуждаются в замене, так как выработали свой срок эксплуатации в 25 лет.

Кроме того, позднее пришлось приблизить по срокам замену и ремонт еще около 1,5 тыс. лифтов. Таким образом, за время работы программы капремонта в Петербурге привели в порядок более восьми тысяч лифтов.

«В 2020 году планируем отремонтировать 535 лифтов и привлечь средства банков еще на около 500 лифтов. В общей сложности более тысячи лифтов в этом году мы должны сделать», — заявил Бондаренко.

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