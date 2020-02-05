Орел, , 12:44 — REGNUM Мониторинг цен на средства индивидуальной защиты — медицинские маски — проводит Управление Федеральной антимонопольной службы Орловской области, сообщили в пресс-службе ведомства 5 февраля.

«Управлением Федеральной антимонопольной службы по Орловской области совместно с территориальным органом Росздравнадзора по Орловской области организован мониторинг цен в розничных аптечных сетях Орловской области на средства индивидуальной защиты (медицинские маски)», — уточнили в ведомстве.

Жалобы на рост цен на медицинские маски предлагают отправлять на адрес электронной почты Орловского УФАС — to57@fas.gov.ru.

По данным местных СМИ, цены на маски в Орловской области подняли многие аптеки, стоимость их колеблется от девяти до 26 рублей. Однако далеко не во всех аптеках маски сегодня можно купить — их ажиотажно скупают. Похожая ситуация и в других регионах — в Курске цены на маски выросли сразу в 35 раз, в Воронеже также фиксировалось подорожание. Ажиотаж наблюдается в приграничных с Китаем регионах.