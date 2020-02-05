Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM В полуфинале всероссийского конкурса «Лидеры России 2020», который пройдет в Санкт-Петербурге в ближайшие выходные, будет представлен 331 участник из регионов Северо-Запада.

Как сообщили организаторы конкурса, проводимого АНО «Россия — страна возможностей», Санкт-Петербург представляют 241 человек, Калининградскую область — 22, Вологодская область — 8, Мурманская область — 8, Ленинградская область — 13, Архангельская область — 12, Новгородская область — 6, Республика Карелия — 6, Республика Коми — 6, Псковская область — 9 человек.

Открытие полуфинала конкурса «Лидеры России» состоится 8 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге, в отеле «ПаркИнн Прибалтийская».

В течение двух основных дней полуфинала — 8 и 9 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. Запланированы мастер-классы и различные деловые игры. 9 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от СЗФО, которые смогут принять участие в суперфинале с 27 по 31 марта 2020 года в Сочи.

Всего в суперфинал выйдут 300 конкурсантов со всей страны. Они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Конкурс «Лидеры России» (ЛидерыРоссии.рф) реализуется АНО «Россия — страна возможностей» по поручению президента России. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Добавим, что за два года назначения на руководящие должности получили более 150 финалистов конкурса «Лидеров России». Причем, двое стали губернаторами, пятеро — заместителями федеральных министров.