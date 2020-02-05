Токио, , 12:36 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan отложил запуск своих автозаводов в КНР из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает информагентство Японии Kyodo.

Изначально компания планировала запустить свои китайские заводы после новогодних каникул 4 февраля, однако эпидемия нового коронавируса изменила эти планы. Также свои планы поменяли и другие японские автокомпании — Honda и Mazda.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году самым покупаемым автомобилем автокомпании Nissan в РФ стал кроссовер Qashqai.

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