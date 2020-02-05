Кишинёв, , 12:13 — REGNUM Объем переводов в Молдавию от гастарбайтеров из стран Евросоюза в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 11,2%, а из России — уменьшился почти на 25%. Как сообщили ИА REGNUM в Нацбанке Молдавии, в целом в 2019 году гастарбайтеры перевели в Молдавию около $1,2 млрд, что то на 3,5% меньше, чем в 2018 году.

При этом 46,6% денег поступили изо стран ЕС, и только 20,9% — из России. Тем не менее, Россия остается лидером по общему переводов из всех стран. За ней следует Израиль — 18,7%, затем Италия — 12,3%, Германия — 8%, США — 7,7%, Великобритания — 7%, Франция — 5,3%, Ирландия — 1,6%, Испания — 1,5%, Румыния — 1,4%, Чехия — 1,3%, Португалия — 1,3% и т.д.

По данным Всемирного банка, Молдавия входит в первую пятерку стран мира по объему переводимых в страну денег от трудовых мигрантов по отношению к ВВП. Этот показатель в Молдавии составляет около 25%.

По данным Всемирной организации по миграции, число гастарбайтеров, покинувших Молдавию, превышает 1 млн человек при населении около 3,5 млн.

Около 48% из числа мужчин, покидающих Молдавию в поисках работы, отправляются в Россию, в то время как среди женщин первенство за Италией, куда отправляются 35% молдавских женщин, покидающих страну.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавский исход: мужчины — в Россию, женщины — в Италию