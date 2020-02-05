Темиртау, Казахстан, , 11:24 — REGNUM Экологические проблемы казахстанского города Темиртау планируется решить не позднее 2024 года. Об этом 5 февраля заявил акима (глава) Карагандинской области Казахстана Женис Касымбек, сообщили в пресс-службе регионального акимата (администрации).

В Темиртау состоялась отчетная встреча мэра города Андрея Кочеткова. Касымбек отметил, что перед встречей объехал город и увидел черный снег. «Конечно, я также возмущён этим, как и все вы», — добавил глава региона.

По его словам, план улучшения экологической ситуации в городе, который составлен «АрселорМиттал Темиртау», позволит уменьшить выбросы на 30%. По мнению Касымбека, это недостаточные меры, так как предприятия дает около 80% выбросов в атмосферу. Кардинальным решением проблемы мог бы стать переход на природный газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря глава Карагандинской области Казахстана Женис Касымбек заявил, что до 2024 года выбросы «АрселорМиттал Темиртау» будут снижены на 20−25%.

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