Тверь, , 10:05 — REGNUM Около 595 тыс. кв. метров (59,5 гектаров) лесного фонда возвращено государству решением Тверского областного суда, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Ранее Тверская межрайонная природоохранная прокуратура выявила незаконное отчуждение в собственность организации участка лесного фонда площадью около 595 тыс. кв. м при предоставлении земель бывшего колхозного предприятия .

Прокуратура направила иск в Кашинский городской суд с требованием о признании недействительными договора купли-продажи земельного участка, договора дарения земельного участка, истребовании из незаконного владения земель лесного фонда и признании незаконными результатов межевания земельных участков.

Суд первой инстанции иск прокуратуры удовлетворил. Однако ответчик — организация, в чьей собственности оказались земли, решение обжаловал. В итоге Тверской областной суд оставил решение нижестоящего суда без изменения, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы.