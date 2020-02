Иллинойс, США, , 09:58 — REGNUM Релиз игры Saints Row IV на консоли Nintendo Switch состоится 27 марта 2020 года. Об этом сообщалось 4 февраля в ролике на YouTube-канале франшизы.

В состав издания Re-Elected войдут все существующие дополнения к Saints Row IV. В том числе и сюжетные аддоны Enter The Dominatrix, How The Saints Save Christmas и Gat out of Hell.

Напомним, в Saints Row IV геймеры управляют президентом США, сражающимся с инопланетными захватчиками. Релиз игры состоялся 20 августа 2013 года.

