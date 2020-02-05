Квебек, Канада, , 09:31 — REGNUM Ролевой экшен Hellpoint выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch 16 апреля 2020 года. Об этом сообщалось 4 февраля в ролике на YouTube-канале издательства tinyBuild Games.

В Hellpoint персонажу игрока предстоит исследовать космическую станцию, захваченную опасными чудовищами. Сообщается, что игру можно будет пройти как в локальном, так и в сетевом кооперативе.

Напомним, tinyBuild Games — это американская компания, работающая с инди-разработчиками из различных стран. Среди выпущенных проектов издательства: The Final Station, Hello Neighbor, Punch Club и др.

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