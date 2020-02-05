Амстердам, , 07:48 — REGNUM Заключённые в Нидерландах будут получать свой телефон и ключ от собственной камеры. Данные меры направлены на снижение нагрузки на сотрудников тюрем, а также на увеличение чувства безопасности среди заключённых. Об этом министр правовой защиты Сандер Деккер 4 февраля сообщил парламенту.

В одной из тюрем Нидерландов в качестве эксперимента заключённым были выданы ключ и телефон. По словам министра, в ходе эксперимента выявилось его положительное воздействие на поведение заключённых.

Свой ключ позволяет заключённым самим закрыть дверь своей камеры, не дожидаясь, пока это сделает охранник. Со внутренней стороны двери нет отверстие, так что заключённые не смогут самостоятельно покидать камеру. Деккер указывает на то, что таким образом предотвращаются инциденты в тюрьмах, например кражи. Кроме того, возможность самим запирать камеру снижает недоверие между заключёнными и улучшает общее настроение в тюрьме.

Кроме того, каждому заключённому будет предоставлен отдельный телефон в камере. В настоящий момент заключённые могут пользоваться только центральным телефоном в общем помещении, что нередко приводит к дракам.