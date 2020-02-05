Богота, , 03:30 — REGNUM Колумбия теперь может самостоятельно диагностировать наличие у больного коронавируса 2019-nCoV — первой в Латинской Америке. Об этом 4 февраля министерство здравоохранения Колумбии сообщает в своём Twitter.

Как отмечается, такой результат был достигнут благодаря работе Национального института здравоохранения. Результаты диагностики теперь будут получаться в стране в течение восьми часов.

«Больше нет необходимости отправлять в США образцы подозрительных случаев», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе было объявлено, что коронавирус 2019-nCoV отсутствует в организме гражданина Китая, госпитализированного в Колумбии — у него был выявлен грипп типа B.

К настоящему времени не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом в странах Южной Америки.

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