Токио, , 02:05 — REGNUM Шутер от третьего лица в жанре меха (огромные человекоподобные роботы) Daemon X Machina вскоре перестанет быть эксклюзивом портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 5 февраля сообщил портал Screen Rant.

Разработчики из студии Marvelous решили выпустить свою игру на ПК, она появится в сервисе Steam. Релиз запланирован на 13 февраля 2020 года. Ожидается, что издатель Xseed Games сделает скидку в первоначальный период продаж.

Напомним, Daemon X Machina вышла на Nintendo Switch 13 сентября 2019 года. В качестве геймдизайнера выступил известный аниме-художник, сценарист и продюсер Сёдзи Кавамори (The Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?, Macross Zero, «Макросс Плюс» и другие фильмы и сериалы франшизы Macross).

