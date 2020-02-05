Женева, Швейцария, , 00:21 — REGNUM Число заболевших коронавирусом 2019-nCov в мире превысило 20 600 человек. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, на 4 февраля в Китае зафиксировано 20 471 случаев заболевания коронавирусом 2019-nCov. Симптомы заболевания коронавирусом обнаружены у еще 23 214 человек. В тяжёлом состоянии находятся 2 788 пациентов.

На сегодняшний день от пневмонии, вызванной коронавирусом скончались, по данным ВОЗ, 425 человек, в основном, пожилые люди с хроническими заболеваниями. Полностью излечились от болезни 680 человек.

За пределами Китая заболело 176 человек в 24 странах, в список стран с диагностированными случаями коронавируса вошли Таиланд (25 случаев), Сингапуре (24 случая), Япония (21 случай), Южная Корея (16 случаев), Австралия (13 случаев), Германия (12 случаев), США (11 случаев), Малайзия и Вьетнам (по 10 случаев), Франция (6 случаев), ОАЭ (5 случаев), Канада (4 случая), Индия и Филиппины (по 3 случая), по 2 человека заболели в Италии, в России и Великобритании, по 1 человеку — в Камбодже, Непале, на Шри-Ланке, в Бельгии, Финляндии, Испании и Швеции. Единственный летальный случай был зафиксирован на Филиппинах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ВОЗ потребуется около 62$ млн на борьбу с распространением коронавируса 2019-nCov.

Читайте ранее в этом сюжете: Ульяновск. В городе начал работу благотворительный фонд "Милосердие".