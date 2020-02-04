Москва, , 18:07 — REGNUM Реконструкция Кольского пруда в столичном районе Свиблово может нарушить его экосистему и привести к исчезновению на прилегающей территории редких видов животных и сортов растений. Об этом 4 февраля заявил историк Георгий Саатчян на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Проект, который был представлен, по мнению жителей, никуда не годится», — заявил общественник.

«Давайте говорить не про всех жителей, а про отдельную группу», — возразил ему председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Не видел ни одного человека, который по Кольскому пруду данный вариант поддержал бы. На сегодняшний день собрано 950 подписей, в ближайшее время их будет тысяча», — парировал Саатчян.

По его словам, водоём является живой экологической системой. Масштабные работы с гидроизоляцией дна приведут скорее к негативным эффектам, чем к положительным. Пруду необходим ряд точечных, локальных работ, но не масштабная реконструкция, заверил участник круглого стола.

«Кольский пруд — живой водоём, проблема в том, что там перебита труба и он переполняется. Там мощная подпитка. Всё, что мы услышали, что воды могут уйти. Жители приложат все усилия, чтобы проекта в таком варианте не было. В Кольском пруде прекрасная чистая вода, вода не уходит, пруд живой. Да, жители просили очистить его и заменить 5−7 метров сливной трубы, провести берегоукрепление. Никаких масштабных работ там не требуется», — отметил Саатчян.

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