Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Госпитализированный в Петербурге в детскую больницу имени Филатова малыш с подозрением на коронавирус оказался болен обычным гриппом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 4 февраля в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«У госпитализированного накануне ребёнка коронавирус не подтвердился, у него грипп», — пояснила собеседница агентства.

По данным на 3 февраля, в городе насчитывается 75 пациентов, у которых подозревали коронавирус, но подтверждённых случаев так и не нашлось. 56 из этого числа больных — жители Петербурга, остальные были доставлены, а инфекционное отделение Боткинской больницы из Ленобласти.

Напомним, в РФ зарегистрировано только два случая заражения, оба больных — граждане КНР.

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