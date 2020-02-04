Пятигорск, Ставропольский край, , 14:53 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье против начальника управления градостроительства администрации города Пятигорска. Он подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе СК РФ по региону.

По данным следствия, чиновник получил заявления директора компании о продлении разрешения на реконструкцию кинотеатра «Космос» под торгово-развлекательный центр. Рассмотрев его, подозреваемый незаконно подписал письмо об отказе в продлении срока действия разрешения.

Свое решение сотрудник мэрии мотивировал окончанием сроков реконструкции кинотеатра по инвестиционному договору. Однако, как пояснили в СК, в соответствии с Гражданским кодексом РФ это не является основанием для такого отказа.

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