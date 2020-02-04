Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в Ленинградской области в 2019 году значительно улучшилась скорость и качество связи в 111 социально-значимых объектах. Об этом журналистам 4 февраля заявила председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Виктория Кузнецова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школы, техникумы, учреждения здравоохранения и органы местного самоуправления получили ширококостный доступ в интернет на скорости от 10 до 100 Мб/с. По словам Кузнецовой, в 2020 году к высокоскоростному интернету присоединятся еще 136 объектов.

Помимо этого, власти Ленобласти активно продвигают и развивают цифровые возможности региона. Например, за прошлый год компьютерное и серверное оборудование было передано 31 поликлинике, помимо этого были модернизированы рабочие места почти для половины врачей региона.

Это, по мнению чиновницы, позволит полностью перейти с бумажных медицинских карт пациентов на электронные к 2021 году, а врачи смогут оперативно получать результаты исследований, в то время как сами пациенты — узнавать о своём физическом состоянии через портал «Мое здоровье».

«За этим проектом большое будущее. В 2020 году планируем подключить ещё 136 объектов. Электронные медкарты будут в этом году доступны всем без исключения», — заверила Кузнецова.

Также, на сегодняшний момент порядка 60% жителей Ленинградской области пользуются платформой «Госуслуг», для этого в прошлом году региональными властями было оптимизировано 15 сервисов и запущен цифровой помощник. При этом в планах к на 2020 год перевести в цифровой вид ещё 32 региональные госуслуги, что позволит пользователям по одному запросу получить весь набор пособий, документов, справок он-лайн, без посещения госорганов.

«Также сейчас мы заняты проектом «Цифровой социальный профиль» — это наш двойник и аналог, который живет в цифровой среде и позволяет без нашего участия те или иные услуги получать. По этому поводу очень много вопросов, связанных с безопасностью, но я вас заверяю, что в защищённом контуре «Госуслуг» и связанных с ними серверами абсолютно точно всё безопасно», — подчеркнула Кузнецова.

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