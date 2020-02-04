Киев, , 11:49 — REGNUM На одной из иллюстраций в украинском учебнике Всемирной истории за 10-й класс изображён американский актёр Киану Ривз, сообщило 3 февраля издание Delo.ua.

Известное изображение Ривза, обедающего на лавочке, поместили на знаменитое фото «Обед на небоскрёбе» (Lunch atop a Skyscraper), сделанное в 1932 году.

Фотоколлаж размещён на 58-й странице учебника, в разделе, посвящённом США между Первой и Второй мировыми войнами.

Автором учебника Всемирной истории является кандидат исторических наук Игорь Щупак. В аннотации сказано, что учебник одобрен министерством образования Украины.

Напомним, серия фотографий с «грустным Киану Ривзом» появилась в 2010 году, когда папарацци заснял актёра, обедающего в одиночестве на лавочке в парке. Позже на основе этих снимков была создана масса фотоколлажей, один из которых оказался в украинском учебнике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий политический эксперт Александр Рар назвал глупостью слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что СССР якобы причастен к развязыванию Холокоста.

Читайте также: «Глупость!» — Зеленского раскритиковали за попытку фальсифицировать историю