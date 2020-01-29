Москва, 29 января 2020, 16:29 — REGNUM Руководители Франции и Германии пытаются строить Европу вместе с Россией, чему активно стремятся помешать Польша и страны Прибалтики, считает политолог Александр Рар (Германия). Об этом он заявил 29 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Польша и польский народ первыми ощутили на себе «сговор тоталитарных режимов» СССР и Германии, что якобы привело «к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».