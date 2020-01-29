Москва, , 16:29 — REGNUM Руководители Франции и Германии пытаются строить Европу вместе с Россией, чему активно стремятся помешать Польша и страны Прибалтики, считает политолог Александр Рар (Германия). Об этом он заявил 29 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Информационные войны идут. Мы наблюдаем, как кто-то всеми силами пытается переписать историю. Макрон и Меркель хотят строить Европу, будучи вместе с Россией. А есть страны на Востоке (Польша и Прибалтика), которые не хотят, чтобы Россия участвовала в построении будущей Европы. Но когда историей пользуются как оружием, это становится взрывоопасно. Бьёт по народам и по памяти. Говорить о том, что Советский Союз причастен к Холокосту, это просто немыслимо. В Германии этого никто не может поддержать. Это какая-то глупость», — сказал Рар.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Польша и польский народ первыми ощутили на себе «сговор тоталитарных режимов» СССР и Германии, что якобы привело «к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».