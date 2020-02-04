Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга. Рядом находилась канистра с неизвестной жидкостью темного цвета. Следователи выясняют причины и обстоятельства гибели людей.

Как сообщает 4 февраля агентство «Оперативное прикрытие», страшную находку мужчина сделал на улице 3-я линия 2-й половины в микрорайоне Коломяги. Тела двух мужчин и двух женщин, предположительно бездомных, лежали в заброшенном здании столовой бывшей воинской части.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов при беглом осмотре тел внешних причин гибели людей не выявили. Тела направлены в морг для выяснения причин смерти.

Предположительно, люди погибли после употребления жидкости, найденной рядом с трупами.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Тосненском районе Ленобласти нашли три трупа после пожара, идет следствие.

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