Париж, , 08:24 — REGNUM Во Франции нет эпидемии нового коронавируса, и вирус «не циркулирует». Именно этими обнадеживающими словами, как передает BFM TV, директор главного управления здравоохранения страны Жером Саломон начал свое выступление перед прессой.

«В нашей стране нет цепи передачи и распространения вируса», — заверил Жером Саломон в министерстве здравоохранения в Париже.

По его словам, шесть человек с подтвержденными заболеваниями во Франции находятся в стабильном состоянии. Только один, 80-летний выходец из Китая, остается в реанимации в Париже. Остальные пять человек госпитализированы в Париже и Бордо.

Жером Саломон отметил, что 216 граждан Франции, прибывших из Ухани, эпицентра эпидемии нового коронавируса в Китае, в настоящее время находятся под наблюдением врачей в коммуне Карри-ле-Руэ, недалеко от Марселя.

«Все эти люди чувствуют себя хорошо. Все они прошли тестирование по прибытии на территорию, и сегодня сотня тестов показывает отрицательный результат», — добавил Жером Саломон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен поддержала соотечественников китайского происхождения, которые становятся жертвами издевательств из-за распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Марин Ле Пен поддержала граждан Франции китайского происхождения