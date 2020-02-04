Омск, , 06:57 — REGNUM Омичи в соцсетях обсуждают информацию о том, что в регионе якобы из-за коронавируса подорожали медицинские маски.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, губернатор Александр Бурков поручил региональному минздраву контролировать цены на медицинские маски в аптеках.

В облправительстве добавили, что в регионе нет дефицита масок, несмотря на сезонный рост спроса и объёма продаж.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Вьюшкова, а регионе всё же имеются «отдельные коммерческие организации», которые подняли цены на медицинские маски:

«Но большинство аптек всё же сохраняет цены на прежнем уровне».

Бурков поручил минздраву контролировать цены на маски в омских аптеках:

«Если люди хотят покупать маски, они должны иметь возможность их покупать. Если кто-то из коммерсантов пытается на этом зарабатывать, значит, должна подключаться антимонопольная служба».

Напомним, по данным правительства Омской области, признаков заболеваний коронавирусом в регионе нет.

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