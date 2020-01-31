Омск, , 20:47 — REGNUM Информацию о нескольких пациентах, госпитализированных с подозрением на коронавирус, опровергли в минздраве Омской области. Об этом 31 января сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Данные о госпитализации в инфекционную больницу в Омске нескольких пациентов якобы с подозрением на заболевание коронавирусом, сообщил изданию NGS55 главврач омской инфекционной больницы Евгений Матвеев. При этом медик отметил, что подтверждения о наличии инфекции в настоящее время нет.

В региональном минздраве данную информацию не подтвердили. Также по данным регионального отделения Роспотребнадзора, в городе Омске и в Омской области не зафиксировано ни одного подозрения на заболевание коронавирусом.

Кроме того, сообщается, что в Омской области заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 61,72%, на территории области зарегистрировано 55 случаев заболевания гриппом. В городе Омске заболеваемость ниже эпидемиологического порога на 1,22%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации в городе Омске пациента с подозрением на заболевание новым типом коронавируса. Житель Омска заболел после возвращения из турпоездки в Китай.

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