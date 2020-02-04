Посёлок городского типа Эгвекинот, Чукотский АО, , 05:38 — REGNUM На Чукотке межведомственная комиссия приняла в эксплуатацию автозимник Эгвекинот — Мыс Шмидта, по которому в ближайшее время пойдёт колонна с продуктами и другими грузами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного МЧС.

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В управлении МЧС рассказали, что зимник проходит через 11 ледовых переправ — все они обследованы и соответствующим образом оборудованы. Движение будет осуществляться автомобилями массой до 30 тонн со скоростью 20 км/ч. Общая протяжённость зимника составляет 148 км. Обслуживанием трассы занимается Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие.

«По зимнику в сёла будут завозить продукты, в том числе и социально значимые, технику и другие грузы, которые сейчас находятся в Эгвекиноте. В обратном направлении из Рыркайпия, где находится сельхозпредприятие «Пионер», будут вывозить мясо оленя», — рассказал глава администрации городского округа Эгвекинот Роман Коркишко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за сильной метели закрыто движение по автозимнику Воямполка — Палана.