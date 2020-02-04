Тирасполь, , 01:47 — REGNUM В конце марта на площадке Государственной думы России начнёт работу экспозиция, посвящённая Приднестровской Молдавской Республике. Как передает ИА REGNUM, Вопрос об этом приднестровские депутаты обсудили с российскими коллегами в ходе визита в Москву.

По словам председателя Верховного Совета ПМР Александра Коршунова, лейтмотивом выставки станет концепция связи прошлого, настоящего и будущего Приднестровья. «Есть понимание того, что посредством этого мероприятия мы сможем рассказать больше правдивой информации о нашей республике», — заявил спикер парламента ПМР.

Депутат Верховного совета ПМР Олег Василатий констатировал, что по сей день сведения о Приднестровье, в том числе и те, которые доступны в интернете, носят однобокий характер.

«Да, Приднестровье родилось в боях, но жизнь идёт вперёд. Цель — показать, что сегодня это цветущий край, современное государство с богатой историей, что у нас есть стратегия развития», — сказал депутат.

Особое внимание в экспозиции планируется уделить темам российского миротворчества на берегах Днестра, инвестиционной и туристической привлекательности Приднестровья.