Венеция, Италия, 3 февраля 2020, 22:37 — REGNUM В четырех североитальянских провинциях могут быть введены дополнительные ограничения из-за угрозы распространения коронавируса, с соответствующей инициативой выступили местные власти в понедельник, 3 февраля.
Речь идет о регионах Венето (Венеция), Ломбардия (Милан) и Фриули.
Местные власти предлагают ограничить посещение школ для тех детей, которые в последнее время бывали в Китае. Таким образом губернаторы хотят «ответить на беспокойство родителей», отметил губернатор Венето Лука Дзайа.