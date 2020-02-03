Москва, , 21:45 — REGNUM Глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков подписал приказ о назначении Сергея Борща директором ФГБУ «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» (Гидрометцентр). Об этом сообщает 3 февраля пресс-служба Росгидромета.

Сергей Борщ в 1978 году окончил Одесский гидрометеорологический институт по специальности «гидрология суши», имеет учёную степень кандидата географических наук.

В Гидрометцентре работает с 1986 года. Занимал должности заведующего лабораторией и заведующего отделом речных гидропрогнозов. С 2018 года и до последнего времени был заместителем директора Гидрометцентра по научной работе. Является членом Экспертного совета МЧС России.

В сообщении отмечается, что важнейшими направлениями работы Гидрометцентра Сергей Борщ видит «продолжение совершенствования методов прогнозирования опасных гидрометеорологических явлений», а также «разработку современных ГИС и WEB-технологий, позволяющих увеличить качество обеспечения гидрометеорологическими прогнозами и информацией профессиональных пользователей».