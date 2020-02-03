Москва, , 17:53 — REGNUM Из китайского города Ухань из-за вспышки заболеваемости коронавирусом эвакуируют 140 граждан России. Об этом при помощи телемоста сообщила гражданка РФ, проживающая в этом городе Сабина Полякова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Нам сообщили об эвакуации несколько дней назад. Изначально не говорили какое число, только о количестве вещей — 28 килограммов багажа можно провозить. Я не знаю, сколько проживает русских людей в Ухане, но 140 человек будут эвакуированы завтра. С 4 на 5 число мы вылетаем с военной базы назад в Москву где будем проходить двухнедельный карантин», — сказала Полякова.

По её словам, большинство проживающих в Ухане граждан России всё-таки приняли решение покинуть город. При этом, говоря о ситуации, девушка отметила, что обстановка в городе остаётся спокойной.

«Не работают многие магазины, но мы можем пользоваться доставкой еды. Люди на улицах есть, многие ходят в масках, но это нормально в связи с этим вирусом», — заявила Полякова.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия может ограничить въезд иностранцев из Китая