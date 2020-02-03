Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Энтузиасты создали лаунчер (программа запуска) под названием Flashpoint, который позволяет запускать более 36 тыс. Flash-игр. Об этом 3 февраля сообщает портал PCGamer.

Flashpoint позволяет бесплатно запускать Flash-игры и при необходимости скачивать их на компьютер пользователя. Сообщается также, что геймеры могут загрузить полный архив доступных игр, суммарный вес которых составляет 288 ГБ.

Ранее компания Adobe сообщила, что планирует прекратить обновление своей программы Flash Player к концу 2020 года. В ответ на это заявление энтузиасты начали создавать различные сервисы, позволяющие запускать Flash-игры.

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