Ирвайн, США, , 16:11 — REGNUM Warcraft III: Reforged стала самой низкооценённой игрой всех времён на Metacritic. Об этом 3 февраля сообщает портал PCGamer.

Оценка Reforged на Metacritic составляет 0,5 балла из 10. Раньше самая низкая оценка (0,4 из 10) была у игры Day One: Garry's Incident, однако пользователи специально подняли её до 0,7.

Напомним, во время релиза игры Warcraft III: Reforged многие геймеры испытали различные трудности с её запуском. Среди наиболее частых ошибок пользователи называют: «вылет» первой сюжетной кампании, ошибки сетевого соединения и проблемы с отображением игровых моделей.

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