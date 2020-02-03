Ташкент, , 13:18 — REGNUM Да плюс 20 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Узбекистане к концу текущей недели, сообщили 3 февраля в Центре гидрометеорологической службы республики.

По данным Узгидромета, на территории республики наблюдается вторжение относительно холодных воздушных масс с Кавказа. Местами в Узбекистане ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

4 февраля в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях температура воздуха прогреется до 9−12 градусов выше ноля. В конце недели ожидается приход с юга теплого сухого воздуха, а температура повысится до 17−20 градусов тепла.

Напомним, всю предыдущую неделю, с 27 января по 2 февраля, в Узбекистане наблюдалась холодная погода со снегом. Температура воздуха в центральной части страны составляла от плюс 2 до минус 3 градусов по Цельсию.