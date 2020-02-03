Москва, , 12:54 — REGNUM Продажа снюсов несовершеннолетним сулит огромные прибыли, поэтому противостоять этому нужно при помощи увеличения штрафов. Об этом 3 февраля заявила депутат Государственной думы РФ Вера Ганзя (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Себестоимость одной конфетки 50 рублей. Или если идёт массовая распродажа, то себестоимость 15 рублей. Продают по 200 рублей. Никто не хочет терять такой «навар» на наших детях. Но запрет в ближайшее время будет наложен», — сказала парламентарий.

Депутат предложила в пять раз увеличить штрафы за продажу снюсов несовершеннолетним. По её мнению, штраф должен составлять от 5 до 10 тысяч рублей для физических лиц, 12−60 тысяч рублей для должностных и от 60 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

«Слишком большая разница — огромные прибыли и маленькие штрафы», — сказала Ганзя.

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