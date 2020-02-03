Кисловодск, Ставропольский край, , 12:01 — REGNUM Депутаты думы Ставропольского края приняли стратегию социально-экономического развития Кисловодска до 2035 года. Документ определяет основные цели, задачи и приоритеты развития города-курорта на ближайшие 15 лет, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе минэкономразвития Ставрополья.

«Главная стратегическая цель развития Кисловодска — обеспечение уникального вклада в сбережение здоровья населения и укрепление конкурентных позиций города на отечественном и мировом рынках оздоровительного туризма», — сказано в сообщении.

Задачи по развитию Кисловодска разделены на два блока: «Человеческий капитал» и «Экономика». Так, власти рассчитывают на увеличение численности населения до 137,5 тыс. человек (в настоящее время здесь проживают порядка 130 тыс. человек — ред. ИА REGNUM), роста продолжительности жизни до 82,2 лет, увеличение годового числа туристов до 700 тыс. человек (в 2019 году в Кисловодске побывали почти 350 тыс. человек— ред. ИА REGNUM). Кроме того, запланирован рост объема инвестиций в 4,6 раза от уровня 2017 года.

Отмечается, что большое внимание в принятом документе уделено развитию малого и микробизнеса. Основная задача в этом направлении — помочь предпринимателям с рынками сбыта, каналами и выстраиванием систем реализации продукции и услуг.

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