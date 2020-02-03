Москва, , 11:30 — REGNUM Цены на лекарственные препараты должны остаться на прежнем уровне. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3 февраля на совещании с вице-премьерами.

Рассказывая о мерах против распространения коронавируса, премьер-министр отметил, что «в России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты».

«Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены. И, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне», — сказал он.

Мишустин поручил следить за этим вопросом Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору.