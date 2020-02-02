Москва, , 21:42 — REGNUM Россия планирует сократить численность делегации на авиационной международной выставке Singapore Airshow 2020, которая должна состоятся в Сингапуре с 11 по 16 февраля, в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 2 февраля сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в аппарате правительства и на предприятиях оборонной промышленности.

Собеседники подчеркнули, что решение о сокращении численности представителей России было принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора, так как в Сингапуре по состоянию на 1 февраля было зафиксировано 18 случаев заражения инфекцией нового типа и специалисты ведомства считают, что наблюдается тенденция к росту количества заболевших в этой стране.

Так, по сведениям издания, от участия в Singapore Airshow 2020 уже отказались в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинге «Вертолеты России», компании «Рособоронэкспорт», госкорпорациях «Роскосмос» и «Ростех».

Напомним, первая международная авиационная выставка Singapore Airshow прошла в 2008 году, она проходит раз в два года. В 2018 году участниками Singapore Airshow стали более 500 компаний из 41 страны, на ней были представлены 97 официальных делегаций из 31 страны мира.

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